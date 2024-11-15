J２のヴァンフォーレ甲府は11月15日、FWピーター・ウタカとの契約満了を発表した。ベルギーやデンマーク、中国のクラブで活躍してきたウタカは2015年に清水に加入。以降、Jクラブでは広島、FC東京、徳島、甲府、京都でプレー。23年に甲府に復帰し、今季は34試合に出場し８ゴールをマークした。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！日本ではこれまで計６クラ