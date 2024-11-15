15日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午後5時現在は前日比06銭円高ドル安の1ドル＝155円77〜79銭。ユーロは01銭円安ユーロ高の1ユーロ＝164円42〜46銭。朝方は円売りドル買いが優勢となり、一時1ドル＝156円台後半を付けた。米景気が底堅く、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げスピードが緩まるとの観測が広がった。「日本の7〜9月期の国内総生産（GDP）が弱かったことも円売りを促した」