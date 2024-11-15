秋季キャンプで打撃練習に励むソフトバンク・正木＝福岡県筑後市ソフトバンクは15日、秋季キャンプを打ち上げた。10月31日から投手は宮崎市、野手は福岡県筑後市のファーム施設の2カ所に分かれて鍛錬。プロ3年目の今季に頭角を現した正木は「来年が勝負になる。死に物狂いでレギュラーを取りにいく」と決意を示した。7月から6番打者に定着し、いずれも自己最多の80試合出場、打率2割7分、7本塁打をマークしてリーグ優勝に貢献