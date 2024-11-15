今年のノーベル平和賞に選ばれた「日本被団協」が、ノルウェー・オスロで開かれる授賞式へ向け、クラウドファンディングを始めたと発表しました。渡航費などの資金を募るためで、目標額は1000万円としています。日本被団協浜住治郎 事務局次長「核兵器は使ってはいけないんだと、再び被爆者をつくるなという。改めて発信していくというか、訴えていく機会に」「日本被団協」は、クラウドファンディングを始めたうえで会見で