ＴＢＳ系の情報番組「ゴゴスマ」で１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３０）の受賞ラッシュを取り上げた。大谷は１４日（日本時間１５日）、リーグごとの傑出した打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」、最も優れた指名打者「エドガー・マルティネス賞」、さらにはＭＬＢ最強チームを選出する「オールＭＬＢ」のファーストチームのＤＨで選ばれ、たった１日で?３冠?に輝いた。来週の２１日（日本時間２２日）にはＭＶＰが発