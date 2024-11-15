TWICEのNAYEON（ナヨン）さんが、韓国コスメブランド「NAMING.」新CM・新商品発表会に登壇しました。 【写真を見る】【TWICE NAYEON】ノリノリで超能力披露「人様にお見せするものではない」ブランドミューズを務めるNAYEONさんは、自身が出演するCMについて“映画のワンシーンのように神秘的。ミステリアスに上手く撮れた。”と、満足げな様子。 “私は超能力を持っていて、指を動かすと物が倒れるという設定だったんで