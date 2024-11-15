「紀州のドン・ファン」と呼ばれた野崎幸助さんが殺害された事件の裁判。覚醒剤を摂取させ殺害した罪に問われている元妻の須藤早貴被告は、弁護士から野崎さんの死について問われ「もうちょっと死に方を考えてほしかった」「あのタイミングで死んだせいで私は何年も人殺し扱い」などと話しました。次回の裁判は論告求刑が予定されています。