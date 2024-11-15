資生堂「マキアージュ」が「&TEAM」を起用したキャンペーンを実施中。&TEAMのメンバーが自分に似あう「とろける美膜リップ」をつけたスペシャル動画が公開されています。また、&TEAMのオリジナルアイテムが当たるキャンペーンも開催されています。記事内では、キャンペーン参加方法についてご紹介しているので、あわせてチェックしてくださいね。&TEAMと「とろける美膜リップ」で色づくホリデーを楽しもう♡&