Amazonは11月29日0時から、毎年好評の年末ビッグセール「Amazon ブラックフライデー」を開始する。開催期間は、12月6日23時59分までの8日間。〈2024年の「Amazon ブラックフライデー」概要〉2024年の「Amazon ブラックフライデー」のテーマは、“さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を”。一年がんばった自分へのご褒美や、お世話になった人たちへの感謝の気持ちを込めたギフトに向く人気商品から、食料品や日用品といった暮らしに密