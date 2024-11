SEVENTEENが11、12月に行うワールドツアー日本公演にあわせて、コンサート連動型プロジェクト「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」を開催する。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋で“ほろ酔い”状態「SEVENTEEN THE CITY」は、コンサート開催前後に愛知、東京、大阪、福岡のいたるところで様々なイベントを開催し、ファンの体験を提供する“都市型コンサートプレイパーク”だ。従来のコンサート観覧やグッズ商品の購入といった体験