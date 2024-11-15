Andrew GoudswardKanishka Singh[ワシントン １４日 ロイター] - トランプ次期米大統領は１４日、不倫口止め料の不正会計処理に関する刑事裁判などでトランプ氏を弁護したトッド・ブランチ氏を含む弁護団のメンバー３人を新政権の司法省の要職に指名した。トランプ氏は、ポルノ女優のストーミー・ダニエルズさんへの口止め料支払いを巡り、今年の公判で同氏を弁護したブランチ氏を司法副長官に指名した。また、同じく弁護団