モデルのCocomiが13日（木）、父・木村拓哉の誕生日を祝福した。【別カット1点】父・木村拓哉とCocomiの微笑ましい親子ショット木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomi。フルート奏者として活動するほか、モデルとしてDiorのジャパン アンバサダーを務めるなど国内外で注目を浴びている。Cocomiが13日、「親友の誕生日happy 52 」と自身のInstagramを更新。父・木村拓哉の写真を添えつつ、52歳の誕生日を祝福した。投稿にはたくさんの