悪の組織の過酷な労働環境を改革して、ヒーローに戦いを挑む漫画『ブラックカラー 悪の組織をマネジメント』（モーニングKC）第1巻が10月22日に発売になりました。ネーム原作を担当する原理（はらおさむ）さんは本作が連載デビュー作。原理さんは人材系の企業で会社員として働く傍ら、ちばてつや賞に応募。入賞を機に漫画家としての活動を始めました。本記事では人材系企業で働く原理さんがなぜ『ブラックカラー』という漫画を描く