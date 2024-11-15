俳優の鈴木福（２０）が１４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演した。スタジオでのトークの事前インタビューで元テレビ東京でタレントの森香澄の取材を受けた鈴木。現在の恋愛についての悩みについて「普通の一般的な人は『この子いいな』って思ったら、すぐアプローチかけられると思うけど、僕だったら、『あの鈴木福に言い寄られた』って言われちゃうかもってのが先に来るんで…。そこはす