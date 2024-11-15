◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本―韓国（１５日・台北ドーム）侍ジャパンの巨人・大勢投手が台湾メディアからのリクエストで取材に応じた。大勢は昨年１２月、台北ドームで巨人の親善試合の記者会見に出席。親善試合は３月に行われたが、自身はけがのため出場できなかった。約１年ぶりに訪れた同球場に「記者会見で一度この球場に来たんですけど、ちょっとハードワークをし過