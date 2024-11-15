◆大相撲九州場所６日目（１５日・福岡国際センター）東前頭２枚目・若隆景（荒汐）が新大関・大の里（二所ノ関）に土をつけた。鋭い出足で、相手が引くところをつけこみ、押し出した。「下からついていけたのが、よかった」。これで４勝２敗としたが「一日一番、自分らしい相撲を取っていくだけ」と言い切った。