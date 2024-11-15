オリックスは１５日、ドラフト５位で指名したＥＮＥＯＳ・東山玲士投手と横浜市内で仮契約を結んだ。契約金３５００万円、年俸８００万円。即戦力と期待される右腕は「プロ野球の世界に行くんだなと実感が湧きましたし、身が引き締まる思いです。オリックスは社会人出身の素晴らしい投手がたくさんいらっしゃるので、先輩方を目標にしっかりと成長していきたいと思います」と決意を語った。最速１５１キロの直球とチェンジアッ