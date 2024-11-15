JAPAN DENIM COLLECTION 2024 デニムの魅力を発信しようと、岡山市でファッションショーが開かれました。 デニム生地でできたドレスにスーツ……。岡山市で開かれたデニムを使ったファッションショー「JAPAN DENIM COLLECTION 2024」です。デニムの魅力を多くの人に発信しようと倉敷市のコンサルティング会社が初めて開きました。 一般から募集した人たちが、お気に入りのデニムファッションでラ