浮き沈みの激しい英国自動車産業自動車業界に詳しいと自負する人たちの間でも、英国は自動車を作るのがあまり得意ではないという思いが蔓延している。ドイツやフランス、イタリアとさえ違うのだと。【画像】王侯貴族にも愛される超高級SUV【最新のランドローバー・レンジローバーを写真で見る】全28枚戦後数年間は世界最大の自動車輸出国としてスタートし、米国にも勝っていたが、その後の70年間で優位性は失われてしまった。ミ