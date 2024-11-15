中国新疆の鉄道貨物、今年の輸送量が２億トン超す新疆ウイグル自治区の阿拉山口駅で出発を待つ国際定期貨物列車「中欧班列」。（5月25日、ドローンから、ウルムチ＝新華社配信/于暉）【新華社ウルムチ11月15日】中国新疆ウイグル自治区の鉄道を主に管理・運営する中国鉄路ウルムチ局集団は10日、自治区の今年の鉄道貨物輸送量が2億トンを超えたと明らかにした。国際貨物輸送では阿拉山口とコルガスの二つの鉄道通関地を経由す