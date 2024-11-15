宮内庁は15日朝に亡くなられた三笠宮妃百合子さまの葬儀にあたる「斂葬の儀」を、11月26日に東京・文京区の豊島岡墓地で行うと発表するとともに、喪主を孫の三笠宮家の彬子さまが務められると発表しました。16日から一定期間、赤坂御用地の三笠宮邸内で一般の人向けに弔問記帳所を設けるほか、16日夕方には皇族方の参列のもと、ご遺体を柩に納める「御舟入」の儀式や、対面してお別れを告げる「拝訣」の儀式が行われる予定です。