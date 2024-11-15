◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエールレディース第2日（2024年11月15日愛媛県エリエールGC松山＝6575ヤード、パー71）今季限りで第一線を退く意向を表明した、上田桃子（38＝ZOZO）は最後のラウンドを笑顔で終えた。90位から4バーディー、3ボギーの70で回り通算4オーバーでホールアウト。88位で予選通過はならなかったが、この日も持ち味の攻めのプレーを貫いた。最終18番グリーンに上がると、温かい拍手が上田を包み