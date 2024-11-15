「大相撲九州場所・６日目」（１５日、福岡国際センター）大関・大の里は若隆景に敗れ、２敗目を喫した。立ち合い、若隆景の鋭い踏み込みで体を起こされると防戦一方に。そのまま一気に押し込まれて土俵を割った。大の里はまげを整えることもせずに着替えて取材に応じず。問いかけに無言を貫いた。４日目の阿炎戦に続いての黒星で、４勝２敗。初日から６連勝は大関豊昇龍、前頭十五枚目・阿武剋。豊昇龍は熱海富士の勇