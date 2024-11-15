ＤｅＮＡは１５日、大田泰示外野手（３４）が今季限りで現役引退することを発表した。大田は今オフに戦力外通告を受けており、現役続行を模索したが、プロ生活に区切りを付けることになった。大田は東海大相模高で高校通算６５本塁打の長打力で注目され、０８年ドラフト１位で巨人に入団。「ゴジラ２世」と呼ばれ、ヤンキースに移籍した松井秀喜氏の背番号「５５」を受け継ぎ、期待されたが、定位置を奪い切れず、１６年に日本