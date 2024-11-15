中谷防衛相は１５日の記者会見で、１７日にオーストラリアで開催される日米豪防衛相会談に出席すると発表した。共同訓練の拡充など、３か国の防衛協力を強化する方針を確認し、共同声明をまとめる。中谷氏は記者会見で、「日米豪の協力は同志国連携の中核だ。米国の次期政権とも連携を強化させたい」と強調した。日米豪防衛相会談は５月に米ハワイで開催して以来で、中谷氏は米豪両国の防衛担当閣僚との個別会談も調整している