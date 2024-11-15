12日（日本時間13日）から、今季のNBAカップ（昨季の呼称はインシーズン・トーナメント）がスタートした。今週末には昨季覇者であるレイカーズも登場し、スパーズと対戦する。会見でカップ戦に対するモチベーションを問われた八村塁は「お金が……」と率直なコメントを発し、取材陣の笑いを誘った。 ■優勝賞金は1人あたり50万ドル超 13日（同14日）のグリズリーズ戦の試合後、地元