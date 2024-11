ロックバンド・サザンオールスターズが15日、来年3月発売の16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される未発表の新曲を、あす16日放送のTOKYO FM/JFN系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(毎週土曜後11:00)で先行初オンエアすることを発表した。【画像】サザンオールスターズ“THANK YOU SO MUCH”キービジュアル13日に、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を来年3月にリリースすること、