[caption id="attachment_1245055" align="aligncenter" width="600"] 2025 IIHF Ice Hockey Women’s Asia Championship 女子日本代表優勝(JIHF Photo by 永山礼ニ)[/caption]アイスホッケー女子日本代表が、2025 IIHF Ice Hockey Asia Championship(2025 IIHFアジア選手権)で優勝、男子日本代表は2位となった。女子日本代表が初代アジアチャンピオンに輝く2025 IIHF Ice Hockey Asia Championship(2025 IIHFアジア選手権)が、今