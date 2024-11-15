フェンダー(Fender)より、サンリオ「ハローキティ」の50周年を祝うコレクションが登場。ギター、エフェクトペダル、アパレルなどを揃え、2024年11月12日(火)よりフェンダー フラッグシップ トウキョウほかにて発売される。「フェンダー×ハローキティ 50th アニバーサリー コレクション」「フェンダー×ハローキティ 50th アニバーサリー コレクション(Fender x Hello Kitty 50th Anniversary Collection)」では、フェンダーが手掛