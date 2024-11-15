橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「おむすび、恋をする」（第35回）が15日に放送され、結（橋本）の引っ越しを祖父・永吉（松平健）にバラす翔也（佐野勇斗）の姿が描かれると、彼のヘアスタイルに注目が集まり、「伸びるの早くね…!?」「ギャル男風味ねw」といった反響がネット上に集まった。【動画】「ギャル男風味ねw」髪が伸びた翔也（佐野勇斗）高校卒業後