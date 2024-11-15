貿易収支（9月）16:00 結果-163.21億ポンド 予想N/A前回-152.12億ポンド（-150.6億ポンドから修正）（商品貿易収支) 結果-34.62億ポンド 予想N/A前回-20.15億ポンド（-9.55億ポンドから修正）（貿易収支)