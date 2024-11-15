あおぞら銀行 [東証Ｐ] が11月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比30.5％減の99.9億円に落ち込み、通期計画の240億円に対する進捗率は41.6％にとどまり、5年平均の112.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は140億円の黒字(前年同期は692億円の赤字)に浮上する計算になる。