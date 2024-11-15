テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』を、OMM(天満橋)にて令和6年11月25日(月)〜27日(水)の3日間開催します。 テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』  ■開催概要＜大阪会場＞開催日時：令和6年11月25日(月)〜27日(水)25日 13:00〜17:00／26日 10:00〜17:00／27日 10:00〜16:00会場：OMM(2階展示Aホール、Fホール)(〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前