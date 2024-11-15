FLOReは、シリーズ累計販売数120万枚※を誇る「キュリエット(Quliet)」シリーズから、冬でもオシャレとボディメイクを追求する女性たちに向けた新商品『キュリエットフェイクタイツ』を2024年11月15日(金)から販売中です。 FLORe『キュリエットフェイクタイツ』  サイズ ： フリーサイズカラー ： ヌードベージュ、ブルベブラック、イエベブラック素材 ： 表面 ポリエステル64％、ナイロン29％、ポリウレタン(ス