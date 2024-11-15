永谷園は2025年2月1日納品分から市販用25品とEC専用1品、4月1日納品分から市販用1品の価格改定を行う。市販用商品は約6〜16％、EC専用商品は約18％の価格（税抜き希望小売価格）引き上げ。原材料価格の高騰が続く中、自助努力だけでコスト上昇を吸収することは極めて困難と判断した。2月納品分の対象商品は市販用の即席みそ汁11品（「生みそタイプみそ汁あさげ徳用10食入」など）、ふりかけ4品（「ごましお」など）、お茶づけ1品（