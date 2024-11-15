閉ざされた飛行機内で、隣の乗客が異臭を放っていると、快適なはずのフライトが不快になる。筆者は過去に当サイト（日刊SPA!）で「飛行機の隣に“太りすぎた客”が来たら？」を執筆したが、今回の対象者は目に見えるものではない。臭気を放つ顧客のため、チェックインカウンターや搭乗ゲートを気付かれずに進み、機内に入ってしまうケースがある。このような場合でも慌てず冷静に行動することが大事だ。◆世界の香水市場の消費