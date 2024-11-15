クリアルホテルズは、沖縄・那覇に2軒のホテルを2025年1月下旬にリブランドオープンする。Rakuten STAY 那覇美栄橋を「LACER OKINAWA NAHA MIEBASHI（レイサー沖縄那覇美栄橋）」、Rakuten STAY 那覇泊ふ頭を「LACER OKINAWA NAHA TOMARIPORT（レイサー沖縄那覇泊ふ頭）」として、それぞれリブランドする。レイサー沖縄那覇美栄橋は、客室数27室。最上階スイートルームのテラスにはハルビア製バレルサウナとジャグジーも完備してい