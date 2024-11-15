料理研究家の稲垣飛鳥が15日に自身のアメブロを更新。菓子専門店『シャトレーゼ』の大人気な商品を紹介した。この日、稲垣は『シャトレーゼ』の「品薄大人気商品をご紹介します」と述べ『マカロン5個入』を紹介。「チョコ バニラ フランボワーズ ピスタチオ シトロン」と味について説明し「1箱で301kcalと低カロリーで」「一般的なマカロンに比べてちょこっと大きい気がします」とつづった。続けて「外はさくっ！中はしっとり生地