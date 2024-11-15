【BenQ MOBIUZ「EX381U」】 11月20日 発売予定 価格：オープン Amazon販売価格：139,500円 ベンキュージャパンは、ゲーミングモニターブランド「MOBIUZ」より、4Kゲーミングモニター「EX381U」を11月20日に発売する。価格はオープン。Amazonの販売価格は139,500円。 「EX381U」は、4K UH