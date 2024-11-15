ACLのGS突破にも貢献の40歳FWウタカが甲府退団「どこへ行ってもヴァンフォーレ甲府の名を誇りに」、夏加入のFWマクーラも期限付き移籍終了ヴァンフォーレ甲府は15日、元ナイジェリア代表FWピーター・ウタカ(40)の2024シーズン限りでの契約満了、およびブラジル人FWマクーラ(24)の期限付き移籍終了を発表した。ベルギーやデンマーク、中国でプレーし、2015年２月の清水エスパルス加入でJリーグの舞台に挑んだウタカ。その後はデンマ