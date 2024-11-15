Eduardo BaptistaMarco AquinoLucinda Elliott[リマ １４日 ロイター] - 中国の習近平国家主席が１４日、１週間にわたる南米歴訪を開始した。初日は中国が１３億ドルを出資したペルーの大型深海港「チャンカイ港」の開港式典にオンラインで参加。南米で通商や影響力の拡大を目指す。習氏はペルーの首都リマで開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する予定。来週にはブラジルのリオデジャネイロで開