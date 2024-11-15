日本時間１６時００分に英鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）、月次GDP（9月）、実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（9月）16:00 予想N/A前回0.5%（前月比) 予想N/A前回-1.6%（前年比) 製造業生産高（9月）16:00 予想N/A前回1.1%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比) 貿易収支（9月）16:00