【英国】 鉱工業生産指数（9月）16:00 予想N/A前回0.5%（前月比) 予想N/A前回-1.6%（前年比) 製造業生産高（9月）16:00 予想N/A前回1.1%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比) 貿易収支（9月）16:00 予想N/A前回-150.6億ポンド（商品貿易収支) 予想N/A前回-9.55億ポンド（貿易収支) 実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）16:00 予想N/A前回0.5%（前期比) 予想N/