【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Hey! Say! JUMPは、撮影の合間に8人でダンス練習! Hey! Say! JUMPと櫻坂46・田村保乃が、『VOCE』1月号(11月21日発売)に登場する。 『VOCE』1月号特別版の表紙を飾るのは、Hey! Say! JUMP。メンバー全員での登場が初となった今回は、“ホワイトクリスマスパーティー”をテーマに撮影が行われた。 自然体で一緒にいるだけで伝わってくるグループの