アマゾン・ジャパンは、“年末最後のビッグセール”と銘打つ「Amazonブラックフライデー」の開催を発表した。11月29日0時～12月6日23時59分に実施される。 先駆けて27日と28日には先行セールが実施される。 ポイントアップキャンペーン、Amazonネットスーパーでのセールなども予定される。