持ち帰りすし店「小僧寿し」は11月16日から24日の土日限定で、「冬の大感謝祭」を開催する。また、11月18日から11月29日の平日限定で、「贅沢一番フェア」を実施する。小僧寿し 「冬の大感謝祭」【関連記事】くら寿司「極上まぐろ」フェア11月15日から開催、税込115円で「ふり塩熟成中とろ」「大ばちまぐろ」「とろかつお」提供、極みの逸品シリーズから贅沢な「極上大とろ盛り合わせ」も販売「冬の大感謝祭」では、人気ネタなどを
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