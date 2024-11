横浜流星が主演する12月9日配信スタートのABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』に、横浜の相手役として南沙良が出演することが決定。横浜演じる漣にためらい傷つきながらも恋をしてしまう“沼る女”を演じる。併せて、特報第2弾とキービジュアルが解禁された。【動画】横浜流星が“沼男”、南沙良が相手役に!ドラマ『わかっていても the shapes of love』特報第2弾本作は、中川龍太郎監督を中心