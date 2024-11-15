中国ＥＣの京東集団、７〜９月純利益４７・８％増浙江省温州総合保税区にある京東集団の倉庫で宅配便の配送作業を行う従業員。（6月18日撮影、温州＝新華社配信/劉吉利）【新華社北京11月15日】中国電子商取引（EC）大手の京東集団（JDドットコム）が14日に発表した2024年第3四半期（7〜9月）決算は、売上高が前年同期比5.1％増の2604億元（1元＝約22円）で、純利益が47.8％増の117億元、非米国会計基準（Non-GAAP）ベースの純利