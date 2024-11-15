アジア株上海株はマイナス転落、米中貿易摩擦を警戒中国10月経済統計は総じて力強い内容 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 19494.77（+58.96+0.30%） 中国上海総合指数 3367.94（-11.90-0.35%） 台湾加権指数 22762.62（+47.24+0.21%） 韓国総合株価指数 2428.47（+9.61+0.40%） 豪ＡＳＸ２００指数 8279.00（+55.05+0.67%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77580.31（休場） ア