将棋の岡田美術館杯第５１期女流名人戦（主催＝報知新聞社、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）のリーグ最終一斉対局が１５日、東京都渋谷区の将棋会館で指された。リーグ独走ですでに福間香奈女流名人への挑戦を決めていた西山朋佳女流三冠が今井絢女流初段に勝利し、リーグを９戦全勝で終えた。全勝は２０年の加藤桃子女流四段以来、４年ぶり。敗れた今井絢女流初段はリーグ初参加だったが、５勝４敗で残留を